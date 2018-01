Pelo menos três palestinos mortos em Gaza As tropas de Israel mataram pelo menos três palestinos em um enfrentamento em um acampamento de refugiados em Gaza, próximo à fronteira com o Egito, na madrugada desta quinta-feira. As primeiras informações dão conta de que há também pelo menos outros sete feridos. Dois deles, incluindo um adolescente de 12 anos, estão em estado grave. Os palestinos disseram que as forças de Israel entraram pelo lado israelense do acampamento de Rafah, dividido pela fronteira dos dois países, antes do amanhecer, e cercaram a casa de um militante do Hamas. Várias pessoas abriram fogo e lançaram granadas de mão contra a tropa e os israelenses revidaram. Fontes israelenses informaram que a missão dos soldados era deter um palestino procurado.