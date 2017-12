Pelo menos um dos soldados seqüestrados no Iraque foi decapitado Pelo menos um dos dois soldados americanos mutilados e mortos no Iraque no último fim de semana foi decapitado, informou nesta quarta-feira um oficial militar dos Estados Unidos. A descrição feita pelo oficial, que está em Washington, confirma o temor levantado por militares norte-americanos e iraquianos de que os corpos apresentavam sinais de tratamento brutal. O oficial pediu para não ser identificado porque o relatório final sobre o estado dos corpos ainda não foi formalmente publicado. Na terça-feira, após oficiais iraquianos revelarem que os corpos haviam sido encontrados, o Conselho Consultivo dos Mujaheddins publicou na internet uma nota dizendo que o novo líder da Al-Qaeda no Iraque, Abu Hamza al-Muhajer, teria "massacrado" os soldados. A linguagem utilizada na nota, cuja autenticidade não pôde ser confirmada, sugere que os soldados foram decapitados. Acredita-se que os corpos sejam dos soldados Kristian Menchaca, de 23 anos, e Thomas L. Tucker, de 25. Ambos desapareceram após um ataque de insurgentes em um ponto de checagem em um canal do rio Eufrates, 19 quilômetros ao sul de Bagdá. O grupo insurgente afirma que o novo líder da Al-Qaeda no Iraque executou os homens pessoalmente, mas nenhuma evidência foi apresentada. O Exército dos EUA não soube confirmar se os soldados morreram devido aos ferimentos causados pelo ataque ou se foram seqüestrados e mortos em seguida.