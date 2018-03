Pelo menos um morto em ataque contra igreja copta no Egito Pelo menos um cristão copta morreu e outros 17 ficaram feridos em ataques perpetrados simultaneamente nesta sexta-feira, 14, contra três igrejas na cidade egípcia de Alexandria. De acordo com a polícia, um grupo de supostos radicais islâmicos atacou com facas os fiéis coptas que saíam de três igrejas nos bairros de Hadra, Flemeng e Sidi Beshr. As fontes disseram que pelo menos sete dos feridos encontram-se em estado grave. O Ministério do Interior identificou apenas um dos atacantes, como Mahmoud Salah-Eddin Abdel-Raziq, e afirmou que ele sofre de "distúrbios psicológicos". Mais cedo, a polícia afirmou que três homens haviam sido detidos com relação a quatro ataques simultâneos. A discrepância entre as informações não foi imediatamente explicada. No entanto, o governo sempre tenta diminuir a importância de incidentes que possam ser caracterizados como de natureza sectária.