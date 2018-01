Pelo Twitter, Farc divulgam foto de seu líder em Havana

HAVANA - As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) divulgaram nesta quarta-feira, 23, em sua conta no Twitter uma série de fotos da chegada em havana de seu comandante, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, onde ele se encontrará com o presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Timochenko, que até recentemente só tinha aparecido em vídeos divulgados pela guerrilha, aparece de óculos e com um boné da marca Adidas ao lado de outros membros do alto escalão do grupo guerrilheiro.

"Chegou a paz. Em Havana chegou Timoleón Jiménez (outro nome pelo qual Echeverri é conhecido). Estamos comprometidos com a paz", escreveu a delegação das Farc no microblog.

Timochenko participará de um encontro histórico dos negociadores do governo e dos guerrilheiros, no qual também estarão presentes o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o presidente de Cuba, Raúl Castro, segundo fontes ligadas aos guerrilheiros.

Llegó la #paz. A La Habana arribó Timoleón Jiménez. Estamos comprometidos con la paz #JusticiaParaLaPaz @FARC_EPaz pic.twitter.com/dHfhuqHJJZ — Diálogos Paz FARC (@FARC_EPaz) 23 setembro 2015

Está previsto para às 17 horas (18 horas em Brasília) um anuncio conjunto de Timochenko e Santos revelando o acordo alcançado pelas partes no ponto da justiça transicional, um dos mais delicados das negociações de paz, que as partes discutem há meses.

As Farc também publicaram em nesta quarta-feira em sua conta no YouTube um vídeo que mostra Timochenko e outros membros do grupo conversando já em Havana (veja abaixo). A filmagem não conta, porém, com o áudio da conversa entre os guerrilheiros.