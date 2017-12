Pelo Twitter, Trump volta a ameaçar a Coreia do Norte

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

WASHIGNTON - O presidente americano, Donald Trump, voltou a ameaçar a Coreia do Norte neste sábado, 7, ao escrever em seu Twitter que "apenas uma coisa" funciona para lidar com o regime de Kim Jong-un, sem dar detalhes. Em duas mensagens postadas nesta tarde, o republicano disse ainda que os longos períodos de diálogo com Pyongyang não renderam frutos.

"Presidentes e suas administrações conversaram com a Coreia do Norte por 25 anos, acordos feitos e montanhas de dinheiro pagas não funcionaram, os acordos foram violados antes da tinta secar, fazendo os negociadores americanos de tolos. Desculpe, mas apenas uma coisa vai funcionar", escreveu o presidente americano.

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de outubro de 2017

Mais tarde, ao deixar a Casa Branca para uma viagem até a Carolina do Norte, repórteres questionaram o presidente sobre ao que se referiu ao dizer que apenas um caminho funcionaria na tensão com a Coreia do Norte. Mais uma vez, Trump não deu detalhes. "Você vão ver muito em breve".

Na recente escalada da tensão entre os dois países, Trump disse, durante a Assembleia-Geral da ONU em setembro, que os EUA destruiriam a Coreia do Norte se necessário, para proteger a si próprios e seus aliados. No dia 1º de outubro, o presidente americano havia dito que o secretário de Estado, Rex Tillerson, deveria "poupar sua energia", em vez de negociar com o regime de Kim Jong-un. "Faremos o que tem de ser feito", sustentou na ocasião.

O governo americano tem reforçado suas sanções contra a Coreia do Norte para pressionar o regime a abandonar seu programa nuclear e de mísseis. Além disso, tem atuado para que outros países caminhem na mesma direção, sobretudo a China, principal aliado dos norte-coreanos. /AP e REUTERS