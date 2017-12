Pelosi apóia Murtha como líder da maioria democrata A deputada Nancy Pelosi, atual líder da Casa, entrou em um jogo de forças com os colegas democratas ao escrever uma carta de apoio ao senador Jack Murtha na disputa pela escolha do líder da maioria no Congresso. "Sua presença na liderança do nosso partido seria uma voz conhecida e respeitada para o nosso time democrata" Pelosi escreveu a Murtha em carta divulgada nesta segunda-feira. O deputado da Pennsylvania é visto como com poucas chances de ganhar na disputa homem a homem com o deputado por Maryland Steny Hoyer, nas eleições pela liderança nesta semana. Murtha divulgou uma declaração dizendo estar "muito agradecido pelo apoio da líder Pelosi, uma advogada incansável da mudança e verdadeira líder do nosso partido e do nosso país." Hoyer tem ficado em segundo lugar na liderança dos democratas, atrás de Pelosi há quatro anos. Ele divulgou uma declaração dizendo estar confiante que irá ganhar a disputa. "Nancy me disse um tempo atrás que ela iria apoiar Jack pessoalmente. Eu respeito sua decisão já que os dois são muito próximos", afirmou Hoyer na declaração. Pelosi e Hoyer são rivais de longa data pela liderança do partido, enquanto que ela e Murtha são aliados há muito tempo. Murtha, ex-marine respeitado por seu conhecimento de assuntos de defesa, ganhou atenção nacional no ano passado quando afirmou que as tropas americanas deveriam ser retiradas do Iraque.