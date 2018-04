Pelosi defende congelamento no gasto militar americano A principal aliada do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no Congresso americano, a líder da Câmara Nancy Pelosi, se rebelou nesta quarta-feira contra o pedido do mandatário para isentar os militares da proposta de congelar o orçamento do governo por três anos. Obama fará logo mais nesta noite seu discurso sobre o Estado da União.