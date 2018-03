Peña Nieto assume supervisão da operação de resgate Assim que soube da explosão na sede da Pemex, no centro da capital mexicana, o presidente Enrique Peña Nieto seguiu para o local e assumiu pessoalmente a supervisão dos trabalhos de resgate. O presidente, que tomou posse em dezembro, prometeu descobrir as causas da explosão. "Vamos trabalhar exaustivamente e investigar o que ocorreu", disse. Peña Nieto luta pela aprovação de uma série de reformas - especialmente no setor energético e na educação -, que têm enfrentado forte oposição. Nos últimos dois dias, além dos escombros da sede da Pemex, o presidente tem percorrido hospitais em visita aos feridos.