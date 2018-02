Peña Nieto ganha eleições do México, segundo pesquisa de boca de urna

México, 1 jul (EFE).- O candidato a presidente Enrique Peña Nieto ganhou as eleições mexicanas deste domingo, de acordo com uma pesquisa de boca de urna divulgada pela rede Milenio.

Segundo estes dados, Peña Nieto, candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI) e do Partido Verde Ecologista do México (PVEM), obteve cerca de 42% dos votos.

A pesquisa da Milenio mostrou que o candidato de esquerda Andrés Manuel López Obrador obteve 31% dos votos e a do governante Partido Ação Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, 23%.

Longe ficou o candidato do Partido Nova Aliança (Panal), com 4%, segundo os dados da pesquisa. Já a "TV Azteca" assinalou que, segundo sua própria pesquisa na saída dos centros de votação, Peña Nieto obteve entre 39% e 42,7% dos votos, López Obrador entre 30,8% e 34,4% e Josefina entre 22,1% e 25,7%.