Peña Nieto garante que ajudará comerciantes de mercado de fogos de artifício destruído por explosões

ZUMPANGO, MÉXICO - O presidente do México, Enrique Peña Nieto, se comprometeu na quinta-feira a apoiar os comerciantes do mercado de fogos de artifício de Tultepec para que possam retomar suas atividades depois das explosões de terça-feira, que destruíram o local e deixaram 35 mortos, até o momento.

Peña Nieto visitou o Hospital Regional de Alta Especialidade de Zumpango, no Estado do México, onde conversou com as vítimas do incidente no mercado San Pablito de Tultepec, que ficou reduzido a cinzas.

O presidente também falou com parentes dos feridos, reiterando sua solidariedade, assim como com os artesãos e proprietários das lojas do mercado. "Vou apoiar todos os artesãos e os 300 locatários desse mercado para reconstruirmos o local, para que assim vocês possam retomar suas atividades no próximo ano. Hoje nos preocupamos em prestar a devida assistência médica aos feridos", disse o ele.

O governo do Estado do México elevou para 35 o número de mortos nas explosões registradas no incidente. Dos feridos, 18 já tiveram alta, mas outros 36 seguem hospitalizados, 4 deles em estado grave.

Até o momento, as autoridades não sabem o que provocou a tragédia na cidade conhecida como a "capital nacional da pirotecnia". / EFE