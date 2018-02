Pentágono admite erro em ataque a festa afegã O Pentágono admitiu, pela primeira vez de forma oficial, que o ataque aéreo norte-americano sobre o Afeganistão central na noite de 30 de junho provocou vítimas civis. O número das vítimas, para o general Gregory Newbold, do Estado Maior dos EUA, e para a porta-voz do Departamento de Defesa, Victoria Clarke, "ainda não está claro". Fontes afegãs falam, com insistência, em 48 mortos e cerca de 120 feridos. Em relatório divulgado no Pentágono, Clarke declarou: "Estamos tentando compreender o que aconteceu e qual foi o erro que causou a morte e o ferimento de civis". "Consideramos que foi um acidente porque atacamos pessoas que não queríamos atacar", explicou o general Newbold. O general e a porta-voz afirmaram que prossegue a investigação para determinar como os serviços de inteligência, que há meses tinham sob seu controle a zona de ataque, não se deram conta de que naquela noite havia uma festa de casamento na aldeia.