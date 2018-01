Pentágono admite ´guerra civil´ no Iraque Um relatório divulgado pelo Pentágono nesta quinta-feira, 5, nos Estados Unidos, revela pela primeira vez que o excesso de violência no Iraque pode classificar o país como em estado de guerra civil. Um comunicado divulgado pelo Pentágono afirma que entre os meses de outubro e dezembro de 2006 o Iraque viveu o período de maior violência desde 2003. Ataques feitos por insurgentes contra tropas iraquianas, estrangeiras e civis cresceram neste período. A maioria dos dados apresentados pelo Pentágono se refere a um períodos que antecede o anúncio do presidente americano, George W. Bush, em enviar 21.500 soldados adicionais a Bagdá para melhorias no plano de segurança. No entanto, membros do governo Bush foram relutantes ao afirmar que o Exército americano está enfrentando de fato uma guerra civil e a própria pesquisa do Pentágono diz que este termo não compreende complexidade da situação do Iraque. O documento diz que "alguns elementos classificam a situação do Iraque como o de uma guerra civil, como o caráter excessivo de violência sectária contra a população". O documento aponta ainda uma média de mil ataques por semana entre os meses de outubro e dezembro de 2006. De maio a agosto do mesmo ano, o Pentágono divulgou uma média de 800 incidentes por semana. No entanto, nenhum número exato foi revelado.