Pentágono afirma que pode deter ataque de mísseis da Coreia do Norte

WASHINGTON - O Pentágono acredita que pode defender os Estados Unidos de um míssil lançado pela Coreia do Norte, afirmou um porta-voz nesta quarta-feira, 5, depois do primeiro teste bem sucedido de um míssil balístico intercontinental por parte de Pyongyang.

Apesar de inicialmente o Pentágono afirmar que o míssil norte-coreano tinha um alcance médio, análises posteriores demonstraram que sua capacidade provavelmente excedia os 5.500 km, o que bastaria para alcançar o Estado do Alasca e por isso mudou sua denominação para míssil balístico intercontinental.

Em maio, o Exército dos Estados Unidos lançou um interceptador de mísseis disparados da base aérea de Vandenberg, na Califórnia, que pela primeira vez interceptou de maneira bem sucedida um alvo semelhante a um míssil intercontinental.

"Temos confiança em nossa capacidade de nos defender contra esta ameaça limitada", afirmou o capitão de navio Jeff Davis, referindo-se ao sistema de defesa de mísseis.

Davis condenou este último teste da Coreia do Norte por colocar em perigo não apenas o trânsito aéreo e fluvial como também os satélites, apesar de assegurar que não foram reportados danos pelo lançamento desse míssil.

Também assegurou que a Coreia do Norte ainda está longe de desenvolver um tipo de míssil com ogiva nuclear. O porta-voz do Pentágono afirmou ainda que o míssil testado por Pyongyang é de um tipo "nunca antes visto".

Funcionários americanos indicaram à "CNN" que o projétil tem componentes similares a um míssil KN-17, testado pela primeira vez pelo regime norte-coreano em abril deste ano. A Coreia do Norte teria acrescentado uma segunda fase, não vista até agora, o que teria contribuído para que o míssil chegue a distâncias mais amplas e possa ser considerado intercontinental.

Através da agência de notícias estatais "KCNA", a Coreia do Norte afirmou que o lançamento foi um sucesso e que o míssil foi batizado como Hwasong-14. / AFP e EFE