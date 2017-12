Pentágono antecipa em três meses envio de tropas ao Iraque A 3ª Divisão de Infantaria do Exército norte-americano será enviada três meses antes do previsto de sua base em Fort Stewart, no estado americano da Geórgia, ao Iraque, divulgou nesta sexta-feira, em comunicado, o Departamento de Defesa. Segundo o documento do Pentágono, em princípio estava previsto que a divisão fosse enviada ao país do Golfo Pérsico em junho, mas a nova ordem antecipa o deslocamento para março. A decisão atinge cerca de mil soldados. A 3ª Divisão de Infantaria do Exército americano realizará tarefas de apoio, vigilância e espionagem em operações de segurança em Bagdá. Em seu comunicado, o Departamento de Defesa lembra que o número de militares americanos no Iraque é condicionado à situação, e que sua mobilização depende das recomendações dos comandantes militares no país árabe e de consultas com o governo iraquiano. Atualmente, cerca de 14 mil soldados americanos estão no Iraque. O presidente George W. Bush pediu, em janeiro, em pronunciamento à nação, um aumento de 21.500 homens, que deve ser aprovado ainda pelo Congresso dos Estados Unidos.