Pentágono anuncia envio de 57 mil soldados para o Iraque O Pentágono anunciou nesta Sexta-feira que mandará 57 mil soldados norte-americanos para o Iraque no começo de 2007. O secretário (demissionário) da Defesa, Donald Rumsfeld, assinou a ordem para o deslocamento para o Iraque de 20 mil soldados do serviço ativo do Exército baseados na Carolina do Norte, Geórgia, Washington, Kansas e em bases na Itália, além de 10 mil reservistas e 27 mil militares de outras unidades do serviço ativo. O porta-voz do Pentágono, Bryan Whitman, também disse que 1,5 mil soldados da 218ª Brigada de Combate da Guarda Nacional da Carolina do Sul serão enviados ao Afeganistão no começo de 2007. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.