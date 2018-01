Pentágono anuncia transferência de 15 presos de Guantánamo

O Pentágono informou nesta segunda-feira, 15 que deu início à transferência de 15 detentos do presídio militar da Base de Guantánamo, em Cuba, para os Emirados Árabes Unidos.

Segundo o governo americano, 61 presos seguem nas instalações da prisão, criada durante o governo de George W. Bush, cujo fechamento era uma das promessas de campanha do presidente Barack Obama.

Ainda de acordo com o Departamento de Defesa, são 12 iemenitas e três afegãos os detidos a serem libertados. A iniciativa faz parte do projeto de diminuir o número de detentos no local.

Entidades de defesa de direitos humanos pedem o fechamento da prisão, apesar da oposição do Congresso americano, controlado pelos republicanos. "Seria um sinal muito positivo do presidente Obama fechar Guantánamo antes de deixar o cargo" disse Naureen Shah, da Anistia Internacional. /AP