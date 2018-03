Pentágono apoiou enviar armas à Síria, mas Obama vetou

Em uma audiência ontem no Senado, tanto Panetta quanto Martin Dempsey, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, responderam positivamente ao serem questionados se apoiaram as recomendações da CIA e do Departamento de Estado, feitas no ano passado, para armar os rebeldes sírios. Eles se depararam com a oposição de Barack Obama, que teme que um maior envolvimento na guerra síria arraste o Exército americano para mais uma frente de batalha. / AP