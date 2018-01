Pentágono apresenta lista com detentos de Guantánamo O Pentágono entregou à Associated Press nesta segunda-feira a primeira lista completa com a identificação de todos os detentos que passaram pela base naval de Guantánamo, em Cuba. Nenhum dos principais suspeitos de terrorismo estão inclusos na lista, o que levanta questões sobre onde estão detidos os prisioneiros mais perigosos da América. A divulgação marca a primeira vez em que os nomes de todos os prisioneiros de Guantánamo foram revelados. Segundo um porta-voz do Pentágono, o nome de todos os detentos foram mantidos em sigilo por razões de segurança e inteligência. A liberação da lista irá ajudar na investigação das alegações de que abusos foram cometidos na prisão.