Pentágono assegura que está preparado para enfrentar ataque nos EUA

WASHINGTON - O Pentágono assegurou nesta sexta-feira que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão preparadas para enfrentar ataques químicos, biológicos ou nucleares em território nacional, e rejeitou um relatório do Congresso que afirmava o contrário.<br><br> No entanto, o Departamento de Defesa reconheceu que não está totalmente satisfeito com os planos de emergência para responder a alguns atentados catastróficos, como ataques nucleares ou uma série de ameaças químicas. O subsecretário de Defesa para assuntos de Segurança Interna, Paul McHale, afirmou que os planos para reagir a esses cenários hipotéticos vão melhorar este ano.<br><br> 'Estamos preparados para reagir, mas não com a rapidez, eficiência e eficácia que tentamos conseguir', admitiu McHale.<br><br> Uma comissão do Congresso afirmou na quinta-feira em um relatório que as reservas do Exército e das forças da Guarda Nacional não estão preparadas para enfrentar ameaças catastróficas em território nacional.<br><br> Também indicou que as tropas sofrem uma 'terrível' carência de equipamentos e de pessoal que possa responder a ataques químicos, biológicos e nucleares. McHale indicou que os planos para responder a um furacão ou a uma pandemia de gripe estão bem desenvolvidos.<br><br> No entanto, admitiu que no caso de enfrentar um ataque nuclear, uma série de ataques com bombas sujas, de antraz ou de armas químicas, os planos de contingência atuais são inadequados. O subsecretário de Defesa para a Segurança Interna afirmou que o Pentágono coincide com algumas propostas da comissão, incluindo a recomendação de que a Guarda Nacional deveria assumir a liderança durante uma operação de emergência nacional, mas qualificou de errôneos alguns pontos básicos do relatório.