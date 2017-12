Pentágono confirma ataque de hoje ao Iraque O Pentágono confirmou hoje que as forças aliadas realizaram esta manhã bombardeios ao Iraque, mas não ofereceram detalhes. Segundo o Iraque, um aeroporto civil foi bombardeado esta manhã pelas forças dos EUA e Grã-Bretanha. Aviões norte-americanos e britânicos têm patrulhado áreas ao norte e ao sul do Iraque desde o fim da Guerra do Golfo, em 1991, as quais foram declaradas de exclusão aérea para o Iraque, a fim de proteger curdos ao norte e xiitas ao sul. Ontem, as forças norte-americanas anunciaram que atacaram duas instalações de defesa aérea iraquiana ao sudoeste do país. A notícia do ataque não causou reação no mercado de petróleo, que opera em leve alta. Às 8h50 (de Brasília), o contrato de novembro do petróleo cru subia US$ 0,14 (0,46%), para US$ 30,78 o barril, no pregão eletrônico Access da Nymex.