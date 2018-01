Pentágono confirma morte de oito soldados em emboscada Pelo menos oito dos corpos encontrados durante o resgate da militar Jessica Lynch em um hospital iraquiano pertenciam a mesma unidade que Lynch. Ela e os outros 15 soldados da 507ª Companhia de Mantimentos foram emboscados próximo a cidade de Nasiriya, no sul do Iraque, no dia 23 de março, e estavam em uma lista de desaparecidos, capturados ou mortos. A soldado foi levada ao hospital militar americano na Alemanha, onde se recupera. Entre os mortos está Lori Ann Piestewa, de 23 anos, a primeira mulher a morrer na guerra contra o Iraque. O Pentágono informou que o status dos oito soldados encontrados mudou oficialmente de desaparecidos para mortos. Acidente - Três soldados norte-americanos morreram em um acidente com um veículo blindado nas proximidades do aeroporto tomado pelas tropas da coalizão na sexta-feira, informou neste sábado o coronel Will Grimsley. Por ora, o coronel não quis dar mais detalhes sobre o incidente. Veja o especial :