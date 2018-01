Pentágono considera medíocres ataques ao Iraque Os resultados dos ataques da semana passada contra instalações da defesa aérea iraquiana foram no mínimo medíocres - um alto oficial do Pentágono afirmou nesta quinta-feira que menos da metade dos radares tomados como alvo foram danificados. Avaliações anteriores indicaram que um novo míssil teleguiado por satélite disparado pela Marinha foi o responsável pelo fracasso. "Temos detectado danos em 38 a 40 por cento dos radares, e ainda estamos recebendo algumas informações", disse o oficial, que pediu para não ser identificado, discutindo a avaliação preliminar de danos do Pentágono. Os mísseis que erraram o alvo o fizeram por uma margem de 30 a 45 metros, afirmou. Nesta quinta-feira, no norte do Iraque, forças iraquianas dispararam artilharia antiaérea contra aviões anglo-americanos, que responderam ao fogo, segundo o Comando Europeu dos EUA, responsável pelas operações aéreas americanas no norte iraquiano. Todos os aviões envolvidos no incidente retornaram em segurança à base, acrescentou. Não houve informações sobre danos ou vítimas entre os iraquianos.