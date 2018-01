Pentágono contém planos da Casa Branca de atacar o Iraque O Pentágono pôs um freio nos planos da Casa Branca de atacar o Iraque, instando o presidente George W. Bush a reconsiderar sua estratégia com Bagdá, segundo versão revelada hoje pela imprensa americana, citando fontes do Departamento da Defesa. Os generais do Estado-Maior, segundo um artigo do The Washington Post, obtiveram um prazo até o próximo ano para invadir o Iraque, durante uma reunião secreta com o presidente. Segundo as fontes, para derrocar o regime de Saddam Hussein seriam necessários 200.000 soldados, número muito maior que o projetado por outros especialistas militares. A oposição dos militares ao ataque teria aumentado nas últimas semanas depois de uma série de encontros e análises do Pentágono, mais cauteloso que os civil Ministério da Defesa. Fontes do Pentágono afirmam, no entanto, que continuam as reuniões na estrutura secreta chamada "O Tanque", com várias posições levantadas que devem ser analisadas pela Casa Branca. A decisão final, de todo modo, está nas mãos do chefe de Estado e o Executivo vem declarando repetidamente seu interesse na derrocada do regime de Bagdá como seu objetivo prioritário.