Pentágono decide tirar da Halliburton contrato de importação de gasolina O Departamento de Defesa (Pentágono) dos EUA informou hoje que em breve retirará da empresa americana Halliburton - na qual o vice-presidente Dick Cheney trabalhou antes de chegar ao governo - o contrato de importação de gasolina do Kuwait para o Iraque. A decisão foi anunciada apenas algumas semanas depois de o Pentágono ter admitido que a Halliburton estava sendo investigada por suspeita de superfaturamento dos preços do produto. No entanto, o Pentágono insistiu em que essa medida já estava prevista e não está relacionada com a investigação. O serviço será realizado agora por uma agência do Pentágono.