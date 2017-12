Pentágono desloca aviões de guerra para o Golfo O Departamento de Defesa dos EUA ordenou o deslocamento de aviões de combate para bases na região do Golfo Pérsico, no primeiro sinal concreto de preparações para ataques retaliatórios aos atentados terroristas da semana passada. Segundo a rede de TV norte-americana CNN, o secretário da Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, assinou uma ordem de serviço determinando uma realocação dos aviões militares do país em todo o mundo; pelo menos 100 aviões serão enviados parao Golfo. O objetivo da operação, batizada provisoriamente como "Infinite Justice" (justiça infinita), é "apoiar os objetivos militares do presidente", disse a CNN. A emissora também disse que uma frota liderada pelo porta-aviões USS Theodore Roosevelt deixou a base naval de Norfolk (Virgínia) com destino ao Mediterrâneo e "pontos mais a leste". Essa frota será o terceiro grupo naval norte-americano liderado por porta-aviões na região do Mediterrâneo.