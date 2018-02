Pentágono desmente morte de militares no Afeganistão O Pentágono desmentiu nesta sexta-feira as notícias divulgadas por um canal de TV via satélite de Abu Dabi, segundo as quais militares americanos teriam sido mortos e seqüestrados no Afeganistão. Foi o que afirmaram fontes do Pentágono citadas pelos canais de notícias dos EUA. As fontes militares americanas disseram desconhecer inteiramente uma emboscada no leste do Afeganistão, na província de Pakhtia, onde supostamente teriam morrido 7 soldados dos EUA e outros 14 ficado feridos. Além disso, as fontes do Pentágono, que disseram ter feito todos os tipos de verificação possíveis, não têm notícias de que quatro de seus soldados tenham sido raptados nos arredores da base de Bagram, ao norte de Cabul.