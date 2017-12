Pentágono deve divulgar fita de Bin Laden às 14h O Pentágono pretende divulgar às 14h (de Brasília) o videoteipe com imagens de conversas de Osama bin Laden durante um jantar ocorrido no mês passado, informou a CNN. Autoridades da administração Bush mencionaram a fita como evidência de que Laden está envolvido nos ataques terroristas de 11 de setembro nos EUA. Na fita, Bin Laden teria realizado comentários de que sabia com antecedência dos ataques. As informações são da Dow Jones.