Pentágono diz que não há terroristas na Tríplice Fronteira "Não há evidências da presença de terroristas" na fronteira tríplice entre Argentina, Brasil e Paraguai, disse Rogelio Pardo Maurer, subsecretário-assistente para assuntos interamericanos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. "O que dissemos é que há redes que apóiam financeiramente terroristas e podem existir também extremistas que simpatizam com terroristas", declarou. "Não temos evidências sobre a presença de células terroristas em operação na região." Em seu relatório de 2003 sobre patrocinadores do terrorismo global, o Departamento de Estado americano afirma que a chamada Tríplice Fronteira converteu-se em um ponto de coleta de fundos para grupos islâmicos como o Hezbollah e o Hamas, assim como para o tráfico de armas, o contrabando, a pirataria, a lavagem de dinheiro, e a falsificação de dinheiro e documentos. Durante um seminário sobre assuntos de defesa e segurança nas Américas no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Pardo Maurer insistiu que o fato de não terem sido encontrados terroristas na Tríplice Fronteira "não significa que eles não estejam ali, mas não temos evidências".