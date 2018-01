Pentágono espera luta difícil em Bagdá Enquanto as forças lideradas pelos Estados Unidos aproximam-se de Bagdá, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos procura reduzir as expectativas com relação à tomada da capital iraquiana. "Estamos nos preparando uma luta muito difícil em Bagdá", disse o general Stanley McChrystal em entrevista coletiva, concedida no Pentágono. "Não esperamos entrar de repente em Bagdá e tomá-la rapidamente." As forças norte-americanas estão a pouco mais de 30 quilômetros de Bagdá, posição da onde começarão a montar um cerco à capital iraquiana para pressionar o regime do presidente Saddam Hussein. "Nossos homens podem ver Bagdá na linha do horizonte. É aonde chegamos até agora", diz um oficial norte-americano, sob condição de anonimato. A intenção dos militares dos Estados Unidos é exercer uma forte pressão psicológica sobre Saddam Hussein e seu círculo íntimo, na medida em que as forças norte-americanas se aproximam da periferia de Bagdá, prossegue a fonte. De acordo com o oficial, existe uma maior concentração de tropas iraquianas em torno de Bagdá. Oficiais da defesa atualizaram o número de vítimas norte-americanas da guerra. Segundo eles, 49 soldados dos EUA morreram, sete foram capturados, 15 estão desaparecidos e 154 ficaram feridos. No lado britânico há 27 mortos, mas nenhum soldado desaparecido ou capturado. O Iraque não divulgou números sobre baixas militares. De acordo com Bagdá, há 500 mortos e mais de 4.000 feridos entre os civis. Veja o especial :