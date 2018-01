Pentágono estima número de americanos mortos em 105 O Pentágono informou que 105 soldados americanos morreram até agora na guerra contra o Iraque, 11 estão desaparecidos e 399 ficaram feridos. O informe, que não está atualizado com os últimos episódios no campo de batalha, afirmou também que 7 soldados americanos foram capturados por forças iraquianas. Entre as 105 baixas, 93 caíram em combate e 12, em acidentes diversos, segundo a fonte. O Pentágono informou também que os prisioneiros de guerra iraquianos superam os 7.000, mas não citou as vítimas civis das operações militares. Veja o especial :