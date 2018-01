Pentágono estuda o que fazer com prisioneiros de guerra Os advogados do Pentágono devem decidir o destino dos prisioneiros iraquianos de guerra, que serão divididos em três categorias: não-combatentes, combatentes regulares e combatentes ilegítimos, informaram hoje fontes militares. Os advogados militares enviados para o Iraque já começaram a estudar os casos dos mais de sete mil prisioneiros capturados pelas forças da coalizão desde o começo do conflito, no dia 20 de março. Os prisioneiros serão transportados para um Campo de Detenção que foi construído em Umm Qasr. As estimativas iniciais do Pentágono prevêem que mais que 50 mil prisioneiros serão levados para o Campo. Na primeira Guerra do Golfo, 83 mil iraquianos foram capturados. Veja o especial :