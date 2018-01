Pentágono faz mudanças após vazamento de Snowden

O tenente geral, Michael Flynn, chefe da Agência de Inteligência de Defesa, disse a Comissão de Inteligência da Câmara dos Representantes que Snowden teve acesso a documentos que estavam relacionados a programas do Pentágono.

"Assumimos o pior na maneira como estamos revisando rodas as ações do departamento de Defesa, eventos e exercícios em todo o mundo", afirmou Flynn, cuja agência elaborou um relatório secreto que avalia as consequências do vazamento de informações por Snowden. Ele disse que haverá mudanças em praticamente todos os setores das Forças Armadas norte-americanas porque é preciso considerar que a informação está comprometida. Fonte: Associated Press.