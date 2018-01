Pentágono fecha creche por questão de segurança O Pentágono fechará sua creche dentro de alguns meses porque não tem como garantir a segurança das 117 crianças que ficam no local. Larry Di Rita, porta-voz do secretário de Defesa Donald Rumsfeld, disse que o Congresso garantiu a verba para a construção de uma nova creche, mais afastada do edifício do Pentágono. A atual fica a 60 metros do prédio principal, que foi atingido por um dos aviões usados pelos terroristas de 11 de setembro de 2001. Di Rita disse que a decisão de fechar a creche atual, o que irritou alguns pais, não se baseia em nenhuma ameaça ou denúncia específica, mas faz parte de um processo de minimizar os riscos. ?O Pentágono é obviamente um alvo?, argumentou.