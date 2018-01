Pentágono investiga fotos de presos em Guantánamo O Pentágono informou que está investigando quem tirou e distribuiu fotografias de supostos terroristas enquanto eram levados, sob fortes medidas de segurança, a uma prisão em Cuba. Quatro fotografias de prisioneiros - encapuzados e atados ao piso de um avião de carga com correias de náilon - foram publicadas na Internet, na página de uma emissora de rádio. "Uma pessoa anônima nos enviou as fotografias tiradas no interior de um avião militar C-130 que transportava prisioneiros de guerra", explicou o locutor Art Bell. As fotos mostram pela primeira vez as medidas de segurança tomadas a bordo de um dos aviões usados, neste ano, para o transporte de presos à base naval de Guantánamo. Funcionários americanos disseram que não havia autorização para distribuir as fotografias do interior do avião. O Departamento de Defesa limitou o acesso dos meios de comunicação a este tipo de fotografia dos prisioneiros da guerra do Afeganistão.