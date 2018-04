Pentágono libera foto de caixões O secretário de Defesa americano, Robert Gates, anunciou ontem que o Pentágono permitirá que a imprensa fotografe caixões de americanos mortos nas guerras, se as famílias estiverem de acordo. A decisão muda uma política em vigor desde 1991, tomada durante o governo de George H. Bush. Segundo críticos, a proibição tentava esconder o custo humano dos conflitos. "Em nenhum caso estaremos decidindo por eles (os parentes)", disse Gates. As fotos poderão ser feitas na base da Força Aérea de Dover, no Estado de Delaware, onde os corpos são entregues às famílias.