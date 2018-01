Pentágono liberta 925 prisioneiros de guerra As forças da coalizão anglo-americana libertaram 925 prisioneiros de guerra iraquianos, segundo informou hoje uma fonte do Pentágono, sem especificar quando e onde isso ocorreu. Trata-se da primeira etapa de um processo de progressiva libertação dos prisioneiros de guerra iraquianos. O major Ted Wadsworth, um porta-voz do Pentágono, declarou: "Havíamos dito desde o início que não reteríamos ninguém por mais tempo do que o necessário". As pessoas libertadas são aparentemente "não-combatentes" - ou seja, poderiam ser civis que se encontravam em uma área de combates ou, talvez, desertores que se entregaram sem lutar. Após esta libertação, o número de prisioneiros de guerra iraquianos chega a 6.850, todos participantes de combates. Para estes, e para outros que vierem a somar-se a eles, está sendo instalado um acampamento com capacidade para instalar 24.000 prisioneiros em Umm Qasr, no sul do Iraque. No entanto, nem todos os detidos de guerra foram ou serão transferidos para lá. Veja o especial :