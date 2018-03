Pentágono não pode enviar reforços ao Afeganistão As limitações impostas pela guerra do Iraque não permitirão que os Estados Unidos enviem reforços adicionais de brigadas de combate ao Afeganistão neste ano, disse hoje Geoff Morrell, secretário de imprensa do Pentágono. Isso deixará a decisão de reforçar as operações na Ásia Central ao próximo presidente americano. Os comandantes americanos no Afeganistão pediram o reforço de três brigadas de combate, ou cerca de 10 mil soldados, para enfrentar a crescente violência provocada pela insurgência nas regiões sul e leste do país. Segundo Morrell, o Iraque permanece a principal prioridade da administração Bush, o que coloca um limite às forças disponíveis para a luta no Afeganistão, pelo menos a curto prazo. "Parece que esse governo trabalhará na direção de providenciar forças adicionais para o Afeganistão no próximo ano," disse Morrell. "Quantos soldados, e se as três brigadas adicionais que os comandantes pediram partirão, essas serão questões para a próxima administração." Morrell afirmou que providenciar brigadas adicionais de combate é algo que irá exigir uma retirada mais rápida de tropas americanas que hoje estão no Iraque, ou a mobilização de tropas da reserva ou da guarda nacional. "Certamente, não temos os meios de enviar três brigadas de combate ao Afeganistão neste momento, sem fazer algumas escolhas muito difíceis," ele disse. "Não podemos estalar os dedos e fazer com que isto ocorra", disse ele. As informações são da Dow Jones.