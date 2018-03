Pentágono nega dúvidas sobre armas de Saddam O chefe do serviço de inteligência do Pentágono negou que as forças armadas americanas tenham tido qualquer dúvida sobre a existência de armas de destruição em massa no Iraque. Na sexta-feira, foi vazado para a imprensa um relatório de setembro de 2002 segundo o qual não havia "nenhuma informação confiável" que indicasse que o Iraque possuía armas químicas ou biológicas. Mas o vice-almirante Lowell Jacoby, que comanda a Agência de Inteligência do Departamento de Defesa, disse que o documento foi divulgado ?fora do contexto?. Segundo ele, apesar de o Pentágono não ter conseguido apontar instalações específicas onde as armas iraquianas estariam, jamais houve dúvidas de que o regime de Saddam Hussein tinha a capacidade técnica para produzi-las. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.