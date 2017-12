Pentágono nega e TV reafirma tropas dos EUA no Iraque O Pentágono negou que haja tropas norte-americanas em território do Iraque, notícia veiculada pela manhã pela emissora de TV Fox News. Uma porta-voz da Fox disse que a emissora mantém as informações divulgadas, de que unidades das forças especiais norte-americanas estariam atuando no norte do Iraque junto com grupos curdos de oposição ao governo de Saddam Hussein. A notícia chegou a afetar o mercado de ações. O índice Dow Jones, que abriu em alta, chegou a avançar 40 pontos, mas perdeu 140 pontos logo depois de a Fox divulgar a informação. Leia o especial