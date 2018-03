Pentágono pede construção de super-avião O Pentágono ordenou à Boeing a construção do maior avião do mundo. A aeronave se chamará Pelican e será utilizada para o transporte de grandes quantidades de tropas e veículos de guerra a qualquer parte do mundo em poucas horas, informou nesta segunda-feira o jornal conservador Washington Times. O Pelican terá envergadura de 160 metros (o dobro da envergadura de um Boeing 747) e será capaz de transportar 17 tanques de 50 toneladas numa só viagem, publicou o jornal. O gigantesco aparato poderá conter mais de 14.000 toneladas de material e terá autonomia de vôo de 16.000 quilômetros nestas condições. Segundo especialistas, a principal vantagem do avião será poder transportar grandes quantidade de material bélico em poucas horas.