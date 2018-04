O Pentágono pediu ontem para que a imprensa não publique as informações confidenciais sobre a Guerra do Iraque que o site WikiLeaks pretende divulgar. O Departamento de Defesa espera que o site publique nos próximos dias cerca de 400 mil documentos sobre as operações de campo. O site tornou-se conhecido quando publicou, em julho, 77 mil documentos secretos da guerra do Afeganistão.