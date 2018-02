Pentágono pede retirada de comboio russo da Ucrânia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O secretário de imprensa do Pentágono, contra-almirante John Kirby, pediu que a Rússia retire imediatamente o comboio enviado à Ucrânia com ajuda humanitária. Ele afirmou que o governo dos Estados Unidos "condenam fortemente" o movimento unilateral do comboio russo em território ucraniano.

Kirby lembrou que o ministro de Defesa da Rússia "garantiu" recentemente ao secretário da Defesa Chuck Hagel que o Exército russo não invadiria a Ucrânia.

Relatos vindos da Ucrânia indicam que caminhões russos com comida, água, geradores e sacos de dormir cruzaram regiões dominadas por rebeldes na Ucrânia na manhã desta sexta-feira, sem a permissão do governo em Kiev. A Ucrânia considerou a medida russa como uma "invasão direta". /Associated Press