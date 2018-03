Pentágono põe bombardeiros "stealth" de prontidão A rede de televisão CNN informou que o Pentágono deu ordem para que os bombardeiros furtivos (?stealth?) B-2 baseados na base da Força Aérea de Whiteman, no Missouri, fiquem em estado de prontidão para possíveis missões no Iraque. De acordo com a CNN, os bombardeiros B-2 poderão ser deslocados na próxima semana para a ilha britânica de Diego Garcia, no Oceano Índico. No começo da guerra do Afeganistão, em outubro de 2001, os B-2 fizeram vôos, sem escalas, do Missouri para seus alvos em território afegão, sendo reabastecidos em pleno vôo. Eles são chamados de furtivos porque sua geometria dificulta a localização e identificação por radares inimigos.