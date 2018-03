Pentágono põe em alerta interesses dos EUA no Quênia O Pentágono emitiu um alerta de terrorismo a todos os interesses americanos no Quênia e elevou o nível de alerta no país africano para "alto", informou hoje um oficial dos Estados Unidos. O aviso foi emitido ontem com base em informações sobre uma ameaça contra um alvo específico, afirmou a fonte, que pediu anonimato. Detalhes sobre o alerta, incluindo o alvo e a natureza da ameaça, são secretos, acrescentou o oficial.