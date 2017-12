Pentágono pretende influenciar mídia estrangeira Segundo o jornal The New York Times, o Pentágono pretende divulgar informações para as agências de notícias estrangeiras para influenciar o público e os governos de outros países. Membros do Pentágono já gritaram contra a proposta por temerem que haverá uma perda de credibilidade da informação. O presidente George W. Bush ainda não aprovou a nova estratégia das Forças Armadas. O primeiro passo para colocar esta idéia em prática foi a criação de um Escritório de Influência Estratégica, que nasceu com o objetivo de intensificar o apoio dos países externos a campanha norte-americana contra o terrorismo, em especial os países islâmicos. Uma executiva da área de publicidade e propaganda foi contratada para atuar neste escritório, que conta com um orçamento vultoso. O uso do correio eletrônico, o e-mail, é uma das ferramentas usadas para plantar com mais rapidez as informações.