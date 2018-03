Pentágono quer mais dinheiro para reformar Guantánamo

A informação faz parte de um detalhamento da proposta de Orçamento do governo dos EUA para 2014 e vem à tona em meio à expectativa de que o presidente dos EUA, Barack Obama, renove sua promessa de se empenhar em fechar a carceragem da base.

O fechamento da prisão de Guantánamo é uma promessa de campanha feita por Obama antes de chegar à Casa Branca. Quando assumiu o governo, em 2009, uma iniciativa de Obama para fechar a carceragem foi barrada pelo Congresso.

A base abriga 166 prisioneiros estrangeiros. Eles são mantidos em Guantánamo por tempo indeterminado e com base em vagas acusações de "terrorismo". A maioria dos prisioneiros encontra-se em greve de fome há meses em protesto contra a situação. As informações são da Associated Press.