Pentágono suspende contatos militares com a China O Departamento de Defesa dos Estados Unidos ordenou a seus serviços militares para suspenderem todos os contatos com as Forças Armadas da China, informaram hoje autoridades. A suspensão havia na verdade sido ordenada na segunda-feira pelo secretário da Defesa, Donald H. Rumsfeld, e entrou em vigor imediatamente, disse um oficial, que pediu para não ser identificado. A suspensão dos contatos militares ocorre em meio a esforços dos EUA para recuperar um avião espião da Marinha que fez um pouso de emergência numa base militar chinesa na ilha de Hainan há um mês após ter colidido com um caça da China. Uma equipe de técnicos civis entraram no avião hoje e começou a avaliar o que precisa ser feito para levar o aparelho de volta para os EUA. A ordem de Rumsfeld aparentemente não afeta este esforço. O almirante Craig Quigley, um porta-voz do Pentágono, disse que não havia contatos militares programados com a China em maio e que o Pentágono já havia dito que iria considerar como proceder depois deste mês. Desta forma, a ordem de Rumsfeld parece ter pouco, se algum, efeito prático. Quigley afirmou que não estava previsto para maio nenhuma visita de navios dos EUA a portos chineses. A última foi a Hong Kong poucos dias antes da colisão de 1º de abril entre o avião de reconhecimento EP-3E Aries II e o caça chinês. A suspensão de contatos é a último de uma série de altos e baixos nas relações entre os militares dos dois países. O Pentágono rompeu laços depois que os militares chineses promoveram uma sangrenta repressão em 1989 contra o movimento pró-democracia na Praça da Paz Celestial, e os contatos haviam apenas começado a ser retomados quando foram suspensos em 1996 depois que a China disparou mísseis na direção de Taiwan. Pequim rompeu os laços militares em 1999 depois que aviões americanos bombardearam a embaixada chinesa em Belgrado durante a campanha da Otan contra Slobodan Milosevic. A China nunca aceitou a explicação dos EUA de que tratou-se de um acidente, e não retomou as relações de defesa por vários meses.