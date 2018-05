Pentágono vai fechar cadastro que provocou polêmica

O Pentágono anunciou nesta terça-feira, 21, o fim do polêmico cadastro de atividades suspeitas em torno de bases militares, que segundo críticos era usado para espionar militantes pacifistas. O fim do sistema Talon, a partir de 17 de setembro, não foi uma resposta às queixas, e sim por causa do declínio das informações em termos de quantidade e qualidade, segundo o Pentágono. "O valor analítico era bastante magro", afirmou o coronel do Exército Gary Keck, porta-voz do Pentágono. "O banco de dados Talon era um sistema perfeitamente legal, ninguém nunca disse que não era, mas simplesmente não atendia mais às nossas necessidades", afirmou. Porém, em abril a Reuters teve acesso a um memorando do chefe de inteligência do Pentágono recomendando o fim do programa "particularmente à luz da sua imagem (negativa) no Congresso e na mídia". Os militares e funcionários civis continuarão relatando atividades suspeitas junto a quartéis, segundo o Pentágono, mas a informação será passada a um cadastro do FBI até que o Pentágono proponha uma solução de longo prazo. O nome Talon é a abreviatura para "Notas de Ameaça e Observação Local". O programa foi criado em 2003.