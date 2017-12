Pequena explosão em avião da Turkish Airlines fere 1 Um trabalhador ficou ferido nessa terça-feira, quando um pacote explodiu em um avião da Turkish Airlines, após o aparelho ter aterrissado em Istambul, de acordo com informações de um agente de segurança. Os passageiros já tinham desembarcado do avião, que veio da cidade portuária de Izmir, no Mar Egeu, quando o trabalhador da equipe de limpeza da aeronave mexeu em um pacote deixado no avião. O trabalhador feriu a mão. Segundo a emissora privada de televisão NTV, uma segunda pessoa também ficou ferida, mas as autoridades de segurança não confirmaram a informação. A CNN turca informou que a explosão ocorreu perto do horário em que o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, deveria deixar Istambul, embora as autoridades norte-americanas não tenham confirmado a notícia. A segurança está reforçada em todo o território turco, que abriga o encontro de líderes da Otan. Entre os participantes do evento estão os presidentes dos EUA, George W. Bush; da França, Jacques Chirac; e o primeiro-ministro britânico, Tony Blair.