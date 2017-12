"Pequena irregularidade cardíaca" fez Berlusconi passar mal O ex-premiê italiano Silvio Berlusconi disse que os médicos que o atenderam neste domingo diagnosticaram um pequeno problema cardíaco nele. O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi passou mal quando fazia um discurso para simpatizantes na cidade de Terme Montecatini, na Itália. Berlusconi, de 70 anos, desmoronou no palanque enquanto fazia um discurso durante uma reunião de centro-direita na região de Toscana e caiu nos braços de seus assessores. Imagens de TV mostraram o momento em que Berlusconi fez uma pausa em seu discurso antes de cair nos braços de seus assessores e seguranças. Internação Depois do incidente, ele foi levado de helicóptero para a sua casa nos arredores de Milão e deu entrevista insistindo que se sente muito bem e que passaria a noite no hospital San Rafaelle, em Milão. ?Os médicos constataram uma pequena irregularidade no meu batimento cardíaco durante um eletrocardiograma e decidiram que querem me manter sob observação por 24 horas?, afirmou o político, segundo a agência de notícias Reuters. Berlusconi, que é o homem mais rico da Itália, está sendo julgado por suposta fraude e lavagem ilegal de dinheiro e pode pegar até 12 anos de cadeia, caso seja condenado. Ele alega inocência em todas as acusações.